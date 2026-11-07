Türkiye'de ve dünyada: Kemalizm nedir?

Caner Kutlu, Ahmet Said Aydil & XYZ #114 - Kemalizm, İttihad-ı İslam ve İslam dünyasının geleceği…

Bu bölümde Ahmet Sait Aydil ile birlikte Kemalizmin tarihî ve ideolojik arka planını, Türkiye, İran ve Afganistan örnekleri üzerinden ele alıyoruz. Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye’de ortaya koyduğu İttihad-ı İslam fikrinden hareketle, Müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı siyasi, kültürel ve toplumsal meseleleri değerlendiriyoruz.

Kemalizm nasıl bir ideoloji olarak ortaya çıktı? Türkiye’deki dönüşüm İran ve Afganistan’ı nasıl etkiledi? Modernleşme, sekülerleşme ve Batı’yı taklit etme arayışları İslam dünyasında nasıl bir sonuç doğurdu?

Programda ayrıca İbn-i Haldun’un mağlup toplumların galipleri taklit etmesine dair tespitleri, İslam dünyasının birlik ihtiyacı, Avrupa Birliği örneği ve Müslüman toplumların kendi geleceklerini belirleme meselesi üzerinde duruyoruz.

Bediüzzaman’ın İttihad-ı İslam anlayışının günümüzdeki anlamını; siyasi birlik, kültürel kimlik, kardeşlik, karşılıklı dayanışma ve Müslüman toplumların kendi ayakları üzerinde durabilmesi çerçevesinde konuşuyoruz.

İttihad-ı İslam neden önemli? Müslüman toplumlar birlik ve dayanışmayı nasıl yeniden tesis edebilir?