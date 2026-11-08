Ekonomik kriz mi? Ahlâk krizi mi? | Ahmet Dursun & KÖPRÜ

Yeni Asya TV’den herkese merhaba! Köprü programımızda, Köprü dergisinin önemli dosya konularından biri olan “Küresel Kriz ve Said Nursî’nin İktisat Görüşü” başlığını ele alıyoruz.

2008-2009 yıllarında dünyayı sarsan mortgage krizi üzerinden kapitalist sistemin işleyişini, ekonomik krizlerin temel sebeplerini ve insanlığın iktisadi buhranlardan çıkış yollarını değerlendiriyoruz. Köprü dergisinde yayımlanan Furkan Aydıner’in “Küresel Kasırga ve Kapitalizmin Sonu” başlıklı makalesinden hareketle; hırs, tüketim, faiz, sermaye ve insan fıtratı arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Bediüzzaman Said Nursî’nin iktisat anlayışı ışığında, kapitalizm ve sosyalizmin insanlığa sunduğu çözümleri sorguluyor; ekonomik meselelerin yalnızca finansal değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi boyutlarına dikkat çekiyoruz. İnsan fıtratı, nefis, vicdan, kalp ve akıl kavramları üzerinden ekonomik krizlerin arka planını ele aldığımız bu programda, Kur’an medeniyetinin insanı ve toplumu saadete ulaştırabilecek yaklaşımını konuşuyoruz. Küresel ekonomik krizlerin temelinde ne var? Kapitalizm insanlığın sorunlarına çözüm olabilir mi? Bediüzzaman’ın iktisat görüşü günümüz ekonomik krizlerine nasıl ışık tutuyor?

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