Mısır: İsrail, Suriye’nin de egemenliğini tehdit ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Suriye topraklarına düzenlediği son saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Uluslararası hukukun açık bir ihlâli olduğu belirtilen bu saldırılarla ayrıca kardeş Suriye’deki durumdan faydalanarak devletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlâl edildiği aktarıldı. Mısır, uluslararası taraflara, “İsrail’in tekrarladığı ihlâllere karşı sorumluluklarını üstlenmelerinin yanı sıra Tel Aviv’i Suriye topraklarında gerçekleştirdiği işgale son vermeye ve 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na saygı göstermeye zorlama” çağrısı yaptı. AA

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