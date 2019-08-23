"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Modern yüzyılın en büyük düşmanlığı

23 Ağustos 2019, Cuma 23:43
Mısır’daki El-Ezher Kurumu: “Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa’yı ateşe verme girişiminin 50’nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir.”

Mısır’daki El-Ezher Kurumundan, Mescid-i Aksa’nın 1969’da Yahudilerce kundaklanmasının, siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm olduğu bildirildi.

Kurumdan Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasının 50’nci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa’yı ateşe verme girişiminin 50’nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kundaklanmasının siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm ve işledikleri suçların büyüklüğünün delili olduğu belirtildi.      

Kudüs’ün Arap ve Filistin toprağı olduğu ve Filistin halkının desteklendiği kaydedilen açıklamada, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi girişimleri ile Müslüman ve Hıristiyanların mukaddesatına saldırıların halen sürdürüldüğüne işaret edildi. Açıklamada, uluslar arası toplumun Kudüs’te yaşananlara seyirci kalması ve bazen de taraf olması kınandı.

Ne olmuştu?          

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Mescidi’nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti. Kıble Mescidi, İslâm Halifesi Hazreti Ömer’in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif’in içine inşa ettirilmişti. 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan’ın çıkardığı yangında 

Selâhaddin Eyyubî tarafından mescide hediye edilen “Selâhaddin Minberi” ile güney duvarı tamamen yanmıştı. 

AA

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ve Rusya arasında kaldık

    Tribünler de protesto etti

    Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı

    Dünya Keşmir için harekete geçsin

    Eğitim özele havale

    Hukuksuzluk devletin altını oyar

    Ucuzluk hayal oldu

    Çok sayıda spor kulübünden vahşete ortak tepki

    "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail'den yine sert müdahale

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

    Çin'deki ABD'li şirketlere Trump'tan çağrı

    Tansiyon yükseldi: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yolları kapattı

    Samsun'dan üzücü haber

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emine Bulut' cinayeti hakkında açıklama

    Bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

    6 bin muhtar için YSK’ya itiraz

    KESK’ten bir günlük grev kararı

    Macron'a 'Sisi'yi kınayın' çağrısı

    'Dinimizde kadının canı dokunulmazdır'

    Ali Babacan partisi için Aralık'ta harekete geçecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sıkı çalışan” Meclis bu mu?
    Genel

    ABD ve Rusya arasında kaldık
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele” gerekçesi
    Ahmet BATTAL

    Alışveriş mi alım satım mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gengeç

    M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet
    Yasemin YAŞAR

    Kendine güvenle eziklik arasındaki o ince çizgi
    Risale-i Nur'dan

    Tabiat zannedilen şey, İlâhî bir sanattır
    Faruk ÇAKIR

    Sigara yanar, ocaklar söner
    Durmuş Ali İnci

    Marangoz Ahmet Abi ve bir hatıra

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.