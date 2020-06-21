Mültecileri koruyalım

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Almanya ve Türkiye’den yapılan açıklamalarda, koronavirüs salgını dolayısıyla mültecilerin durumunun daha da zorlaştığına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Korona mültecileri de vurdu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas salgın döneminde mültecilere yönelik korumanın arttırılması çağrısında bulundu. DW’deki habere göre Türkiye de mülteciler konusunda uluslar arası topluma “âdil yük ve sorumluluk paylaşımı” çağrısı yaptı. Maas, geçen yıl yaklaşık 79 milyon 500 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak bu sayının neredeyse Almanya’nın nüfusu kadar olduğunu belirtti. Maas, bunu “üzücü yeni bir rekor” olarak nitelendirdi. Maas küresel koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle şimdi mültecilerin korunmasının ve temel hizmetlerin sunulmasının “sıklıkla ölüm ile yaşam arasında belirleyici olan bir zorunluluk” olduğunun altını çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan” Türkiye’nin mültecilerin “korunması, her türlü temel hizmete ulaşması, salgın hakkında bilgilendirilmesi ve en kırılgan durumda olanların desteklenmesi” için gereken tedbirleri aldığı belirtilerek, bu konuda uluslararası çabaların da sürdüğü vurgulandı.

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