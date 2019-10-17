Müslüman ailelere dinî ayrımcılık

ABD’nin New York şehrinde, çocukları ile şehir feribotuna binmek isteyen üç Müslüman kadının güvenlik riski taşıdıkları gerekçesiyle dinî ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

Hafta sonu gezmek için bilet alan aileler, şikayet dilekçesinde, feribottaki diğer yolcuların bakışları arasında 9 ay ila 14 yaş arası 8 çocuk ile 2 saat limanda beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, güzel bir hafta sonu geçirmeyi beklerken hayatlarının en kötü gününü yaşadıklarını aktardı. ileleri temsil eden New York Amerika-İslâm İlişkileri Konseyinden CAIR) Ahmet Muhammed, “Müslüman oldukları için bu aileler herkesin gözü önünde küçük düşürüldü. Çocuklar da travmaya neden olacak şekilde şüpheli muamelesi gördü” ifadesini kullandı. AA

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