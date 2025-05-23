“Müslümanlar bu ülkeye aittir”

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Meclis’te milletvekillerinin sorularını cevapladı.

İslam Almanya’da kök saldı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Stephan Brandner, Dobrindt’in 2018 yılında sarf ettiği “İslâm, her ne şekilde olursa olsun Almanya’ya ait değildir” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bugünkü Almanya İçişleri Bakanı olarak bu açıklamaya karşı tutumunu sordu.

Bakan Dobrindt, “İslâm Almanya’ya aittir” ve “İslâm Almanya’ya ait değildir” söylemlerinin meşru ifadeler olduğunu savunarak, “Öncelikle yanlış anlaşılmayacak şekilde ifade etmek istiyorum, Almanya’daki Müslüman inancına sahip insanlar da bu toplumda memnuniyetle yaşıyor ve bizimle yaşamak, uyum sağlamak istiyorlarsa bu ülkeye aittirler. Tutumumuz bu yöndedir” cevabını verdi.