İslam Almanya’da kök saldı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya’nın yüz yıllardır bir dini çeşitlilik ülkesi olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İslam’ın Almanya’ya aidiyetinin altını çizerek, “İslam, İslam dini, Müslüman yaşamı, Müslüman kültürü ülkemizde kök saldı” dedi. Almanya’nın yüz yıllardır bir dini çeşitlilik ülkesi olduğunu söyleyen Steinmeier “Günümüzde İslam’ın çeşitliliği de, 5 milyon kadın ve erkek Müslümanın çeşitliliği de ülkemizin bir parçasıdır” diye konuştu. Din özgürlüğünün Almanya’nın dinlerden arınması değil, tam tersine dinlere alan yaratmak ve bütün inananların özgürlüğünün korunması anlamına geldiğini söyleyen Steinmeier ancak dinin kötüye kullanılmaması gerektiğini söyledi. “Dinin başka inanca sahip olanları değersizleştirmek veya (Alman) devleti ve demokratik değerleri sorgulamak amacıyla kötüye kullanılmasını derinden kınadığını” ifade eden Steinmeier “İster Müslüman düşmanlığı, ister antisemitizm, isterse Hristiyan nefreti olsun” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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