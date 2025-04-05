Myanmar'da ölü sayısı 3 bin 301'e yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı 3 bin 301'e yükseldi.

Xinhua ajansının Myanmar Devlet Televizyonuna (MRTV) dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı. 4 bin 792 kişi yaralandı Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Myanmar'daki depremler Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti. Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.