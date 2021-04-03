Myanmar'daki hava saldırılarından sonra 12 bin kişi yerinden oldu

Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordunun, darbe karşıtı silahlı etnik gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) üslerine düzenlediği hava saldırılarında yerinden edilen sivillerin sayısı 12 bini geçti.

KNU sözcülüğünden yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun Karen eyaletinde sivillerin bulunduğu bölgeleri kasten hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "Hava saldırıları en az 12 bin kişinin yerinden edilmesine sebep oldu. Çok sayıda sivil, köylerini terk etti." ifadesi kullanıldı. KNU'nun Karen eyaletinde Myanmar ordusuna ait bir üssü ele geçirmesinin ardından Myanmar ordusu, 27-30 Mart'ta eyalete bağlı Hpapun bölgesinde hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda yaklaşık 20 sivil ölürken onlarca kişi yaralanmıştı. Protestolara müdahalelerde ölenlerin sayısı 550'ye ulaştı Öte yandan Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 550'ye çıktı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 can kaybı daha doğrulanırken toplam can kayıpları 550 olarak güncellendi. Açıklamada 2 bin 751 kişinin gözaltında tutulduğu ve 126 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. AA

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