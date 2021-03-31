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31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı 521'e yükseldi

31 Mart 2021, Çarşamba 10:43
Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda son 24 saatte 11 kişinin daha öldüğü doğrulanırken toplam can kaybı en az 521 olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 608 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu raporda kaydedildi.

Öte yandan ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da dün, protestolarda hayatını kaybedenlerin anısına akşam duası yapıldı.

Yangon meydanında toplanan on binlerce kişi, güvenlik güçlerinin öldürdüğü protestocular için mum yakarak dua etti.

AA

Etiketler: Myanmar, protesto
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