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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İspanya’dan Eurovision’a ikinci İsrail boykotu

23 Eylül 2026, Çarşamba 09:02
İspanya devlet televizyonu RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, İsrail’in yarışmada yer almaya devam etmesi nedeniyle ülkesinin 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’na da katılmamasını teklif edeceğini açıkladı. Lopez, “Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara şahitlik edemez” dedi.

İspanya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına yönelik tepkisini 2027’de de sürdürmeye hazırlanıyor. İspanya devlet televizyonu RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya İspanya’nın katılmaması yönündeki önerisini kurumun yönetim kuruluna sunacağını açıkladı. Önerinin kabul edilmesi halinde İspanya, İsrail’in katılımını protesto ederek art arda ikinci kez Eurovision’a temsilci göndermeyecek.

“TAVRIMIZ NET”

Senato’daki açıklamasında Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkati çeken Lopez, RTVE’nin bu konudaki tutumunun değişmediğini belirtti. “Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez” diyen Lopez, İspanyol kamu yayıncısının Avrupa Yayın Birliği içinde değişiklik yapılması için girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Lopez, “Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük” ifadelerini kullandı. RTVE de bu süreçte yönetim kurallarının sıkılaştırılması ve festivalin siyasi amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi için yürüttüğü görüşmeleri doğruladı.

İsrail konusunda yürütülen girişimlerde bütün hedeflere ulaşılamadığını belirten Lopez, yaşananları olduğundan farklı göstermeyeceklerini söyledi. RTVE Başkanı, İsrail kamu yayıncısının Eurovision’a katılmaya devam edecek olmasını “üzücü” olarak nitelendirdi. RTVE’nin kendi haberinde de Lopez’in İsrail kamu yayıncısının yarışmada kalmasını “derinden acı verici” bulduğu aktarıldı.

İSPANYA GEÇEN YIL DA YARIŞMAYA KATILMADI

Lopez’in teklifinin RTVE yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde İspanya, İsrail’in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’nda da yer almayacak. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail’in yarışmada kalmasını protesto ederek 2026’daki Eurovision’a katılmamıştı. İspanya’nın çekilme kararı, Avrupa Yayın Birliği’nin İsrail’in yarışmaya devam etmesine izin vermesinin ardından kesinleşmişti.

Hollanda devlet televizyonu AVROTROS da ağustos ayında, Gazze’deki savaş ve Orta Doğu’daki gerilimlerin etkisiyle Eurovision’un tarafsız niteliğini kaybettiği görüşünü açıklamış ve İsrail’in katılımı nedeniyle 2027 yarışmasına temsilci göndermeyeceğini duyurmuştu. Kurum, kararında Gazze’deki insani duruma ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara da işaret etmişti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” adlı şarkısıyla kazanmıştı. Bu sonuçla Bulgaristan, Eurovision’a ilk kez ev sahipliği yapma hakkını elde etti. Yarışmanın 2027 ayağının Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

AA

Etiketler: İspanya, Eurovision 2027, İsrail, Gazze, Filistin, RTVE, Jose Pablo Lopez, Eurovision İsrail protestosu, İspanya Eurovision boykotu, Burgaz, Bulgaristan, Avrupa Yayın Birliği, Eurovision
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