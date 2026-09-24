İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı

Filistin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa başkanlığında düzenlenen haftalık hükümet toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta uluslararası ortaklarla yürütülen siyasi temaslar hakkında hükümet üyelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların aşırı yoksulluk nedeniyle daha da ağırlaştığı belirtilen açıklamada, bölgedeki işsizlik oranının yüzde 85’i aştığı ifade edildi. Gazze’deki yardım kuruluşlarının finansman eksikliği ve “işgalci İsrail’in engellemeleri” sebebiyle faaliyetlerinin gerilemesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze’de 3 yıllık aranın ardından yeni eğitim yılının başladığı hatırlatılan açıklamada, kitap, kırtasiye, sıra ve diğer eğitim malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırması için İsrail’e “daha fazla uluslararası baskı” uygulanması istendi. AA

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