Netanyahu Biden’ı dinlemeyecek

İsrail Başbakanı Netanyahu; Biden’ın, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden askeri operasyonlarına son vermesi yönündeki baskılarına direnebileceğini düşünüyor.

ABD istihbarat camiasından sızan değerlendirmeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sonrası için bir plan belirlemesi yönündeki ABD ve uluslararası baskılardan kaçabileceğine ve Başkan Joe Biden’ın İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden askeri operasyonlarına son vermesi yönündeki baskılarına direneceğine inandığını gösteriyor. Şarku’l Avsat’ın CNN’den aktardığı istihbarat değerlendirmesine göre Netanyahu’nun planları, başta 7 Ekim operasyonunu planlayan ve yürüten Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf olmak üzere Hamas’ın askeri liderlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan büyük askeri operasyonları tamamlamak. Haber Merkezi

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