Netanyahu: Erdoğan ile dostça konuşuyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li gazeteci Bari Weiss’e konuk olduğu podcast programında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın her yaptığını onaylamadığını ama ilişkilerinin düzelmesinden memnun olduğunu söyledi. Weiss’ın “Erdoğan gibi kişilerle gruplandırılıyorsunuz. Sizi otoriter liderlerle gruplandıran belki de 100 makale okumuşumdur” sözlerine cevap veren Netanyahu, “Evet, biraz çocukça. Ben kendimi her zaman seçimlere veririm. Hiçbir zaman bir seçime karşı çıkmadım. Bakın, yıllarca Erdoğan’ın en yakın arkadaşı Barrack Obama’ydı. Çok yakın dostlardı. Sanırım bu da Erdoğan daha fazla gazeteciyi hapse attıktan ve basitçe Türkiye’yi standartların altında bir demokrasiye çevirdikten sonra değişti. Bizim ilişkilerimiz iyiye gitti, bana eskiden her 6 saatte bir Hitler derdi…” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Weiss’ın “Şimdi sadece her 12 saatte bir mi?” sorusuna ise “Hayır, aslında geçen gün dostça bir konuşmamız oldu ve bu yüzden mutluyum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.