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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Netanyahu gitse de değişen birşey olmaz

14 Haziran 2021, Pazartesi 14:30
FİLİSTİN, İSRAİL’DEKİ YENİ HÜKÜMETİN ESKİLERİNDEN FARKLI OLMASINI BEKLEMİYOR.

Fİlİstİn Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de “Değişim hükümeti” olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Filistin’in yeni hükümet hakkında bir hüküm vermesi için bir dizi soru sordu. Bennett hükümetinin “Değişim hükümeti” olarak nitelenmesinin “Netanyahu’nun çekilmesi” dışında doğru olmadığına işaret edilen açıklamada “Yeni hükümet eskilerinden farklı olmayacaktır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Bennett hükmetinin işgalci yerleşimler ve Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin tutumu nedir? Kudüs ve oraya ilişkin tarihî ve hukukî duruma ilişkin tutumu nedir? İmzalanan anlaşmalara ilişkin tavrı nedir? Uluslar arası meşrûiyetin aldığı kararlara karşı tavrı ne olacak? İki devletli çözüm, toprak karşılığında barış temelindeki müzakerelere yönelik tutumu nedir?” şeklinde sorular yöneltildi.      

Filistin’in bu yeni hükümete ilişkin hükmünün, onun söz konusu durumlarda ve ilerleyen günlerde gireceği sınavlarda takınacağı tutuma bağlı olacağı kaydedildi. Açıklamada, hükümetin gireceği sınavlar arasında “Kudüs’te düzenlenmesi planlanan “Bayrak Yürüyüşü”, Nablus’un güneyinde Subeyh Dağı’na kurulan gayrimeşrû yerleşim birimlerinin yıkılması, Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden ihlâller, Kudüslülere yönelik tehcir tehditleri, Gazze ablukası ve Gazze’nin yeniden imarının” yer aldığı ifade edildi. Ramallah - aa

Kudüs’ün Kılıcı’nın sonucu 

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iktidarı kaybetmesinin, geçen ayki Gazze saldırılarına karşılık direnişin başlattığı “Kudüs’ün Kılıcı Operasyonu’nun” sonuçlarından biri olduğunu, ancak İsrail’deki yönetim değişikliğini önemsemediklerini belirtti. 

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsrail’de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu döneminin sona ermesini değerlendirdi. Ankara - aa

      

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