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Netanyahu köpürdü

26 Şubat 2021, Cuma 17:00
İsraİl Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran’ın nükleer silâha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askerî tehdit ve sert yaptırımlar” dedi.

Netanyahu, İsrail’in Kanal 13 televizyonunda katıldığı programda İran ile ABD’nin nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamaları başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İran’ın “en önemli amacının İsrail’i yok etmek” olduğunu ileri süren Netanyahu, Tahran’ın nükleer silâha sahip olmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Kanal 13 sunucusunun “askeri güç kullanımı da buna dahil mi?” şeklindeki sorusuna Netanyahu, “İran’ın nükleer silâha ulaşmasını önlemek için gerekli olan her şey dahil.” cevabını verdi. Netanyahu’nun İran ile nükleer anlaşması söz konusu olduğunda Biden’a güvenip güvenmediği şeklindeki soruyu, “Kendime ve kendimize güveniyorum.” şeklinde cevaplaması dikkati çekti.

AA

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