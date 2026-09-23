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23 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon

23 Eylül 2026, Çarşamba 09:25
Menderes Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski Belediye Başkanvekili Erkan Özkan’ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma genişledi. 9 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları üzerinde duruluyor. 

İLK OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çiçek’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, başkan yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak ile belediye meclis üyeleri Emre Pala, Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Böylece ilk operasyon kapsamında 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde inşaat teknisyeni olarak görev yapan Ö.C.K., mimar A.B.Y., eski Yapı Kontrol müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan avukat Elifnur Gürcü de 11 Eylül’de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soruşturma dosyasında Gürcü’nün, “Kuruçaylar” olarak anılan suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği iddiasına ilişkin tespitlerin bulunduğu bildirildi.

İKİNCİ DALGADA 9 GÖZALTI

Soruşturma sürerken 23 Eylül sabahı ikinci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediyesi eski Başkanvekili Erkan Özkan’ın da bulunduğu öğrenildi. Böylece belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonla birlikte 9 şüpheli daha gözaltına alınmış oldu. 

 

Haber Merkezi

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