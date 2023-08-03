Nijer’de darbecilere bir hafta süre

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), arabuluculuk yapması için Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) Sa’ad Abubakar’ı Nijer’e gönderiyor.
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Nijer’de darbe yapan askeri yönetime, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u serbest bırakması ve Bazum’un yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre veren ECOWAS, taraflar arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.
Afrika basınında çıkan haberlere göre, ECOWAS, NSCIA Genel Başkanı aynı zamanda Sokoto Sultanı Sa’ad Abubakar’ı Nijer’e gönderiyor.
Nijerya’daki en etkili ve saygın dini liderlerden biri olan Abubakar’ın beraberindeki heyetle çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor.
Halihazırda Çad Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed Debi, eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou issaoufou ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Nijer’de farklı çevrelerle bir araya geliyor.
AA