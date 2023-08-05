Nijer'deki darbecilere verilen süre doluyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre daralıyor.

Nijer’de darbecilere bir hafta süre

Darbecilere karşı yardım istedi

Afrika'da gündem Nijer'deki darbe

Nijer’de 10 subayla darbe girişimi

Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

Nijer'deki darbeye karşı çıkan ECOWAS üyesi ülkelerin, 30 Temmuz'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer gündemiyle yaptıkları olağanüstü zirvede askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un salıverilmesi ve yeniden görevine dönmesi için verdiği süre dolarken Afrikalı siyasi ve dini liderlerin taraflar arasındaki arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor.

Askeri cuntaya verilen bir haftalık süre yarın sona eriyor. ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurdu.

Alınan karar kapsamında ECOWAS ülkeleri, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in, Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarını dondurdu.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ise ülkesindeki cunta yönetiminin gönderilmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi.

ECOWAS'ın askeri müdahalesi Batı Afrika'yı ikiye böldü

Nijer'e askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekerken bazı ülkeler ise askeri müdahaleye destek verdi.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali ile Gine, cuntaya destek açıklamasında bulundu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıkladı.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki darbe sonrası, bu ülkeye askeri müdahale dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alan ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediğini duyurdu.

ECOWAS'ın Nijer'deki askeri cuntaya yönelik kararına ABD, İngiltere ve Fransa da destek verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 29 Temmuz'da, Nijer'de yapılan askeri darbe sonrasında alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cezayir, Rusya ve İtalya'dan askeri müdahale uyarısı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer'e olası bir askeri müdahaleye taraftar olmadıklarını belirterek bu durumun neo-sömürgecilik olarak algılanacağı için Batı kaynaklı herhangi bir askeri müdahale ihtimalinin harici tutulması gerektiğini vurguladı.

Cezayir de Nijer'de anayasal düzene dönüş çağrısı yapıp Bazum'a "meşru cumhurbaşkanı" olarak desteğini açıklarken dış müdahale niyetlerinin Nijer'deki mevcut krizi daha da tırmandıracağı ve durumu daha da kötüye sevk edeceği uyarısı yaptı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise ABD gibi kıta dışı güçlerin Nijer'e herhangi bir müdahalesinin, bölgedeki durumu daha iyiye doğru değiştirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek "İnsan hayatını tehlikeye atmadan hızlı bir şekilde anayasal normale dönüşten yana olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afrikalı kanaat önderlerinden arabuluculuk görüşmeleri

ECOWAS, askeri cuntaya bir hafta süre verirken Afrikalı eski siyasiler, dini liderler ve toplumun ileri gelenleri, taraflar arasında yoğun görüşme trafiği yürütüyor.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) Sa'ad Abubakar, eski Nijerya Devlet Başkanı General Abdulsalami Abubakar, Çad Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed Debi, eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issaoufou ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Nijer'de farklı çevrelerle arabuluculuk görüşmeleri yapıyor.

Nijer'de askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ise askeri cuntaya yönelik atılan adımlara karşı yeni kararlar aldı.

CNSP'den yapılan açıklamada, Nijer'in Paris, Abuja, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiği, Fransa ile imzalanan tüm askeri işbirlikleri ve protokollerin feshedildiği ve ECOWAS'ın Nijer'e askeri müdahalesi durumunda Gine, Mali, Burkina Faso hariç üye ülkelerden birine ani bir saldırı düzenleyecekleri uyarısında bulunuldu.

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Askeri müdahale planı hazır

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbeyi tersine çevirmek adına yapılacak askeri müdahale planının hazır olduğunu duyurdu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ECOWAS ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda genelkurmay başkanlarının, Nijer'e olası bir askeri operasyon planını tamamladığını belirtti.

Musah, askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği ve tüm unsurların üzerinde çalışıldığının altını çizerek, müdahalenin ne zaman ve nereden başlayacağının açıklanmayacağını, buna ECOWAS ülkelerinin liderlerinin karar vereceğini kaydetti.

Cuntaya verilen süre daralıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.