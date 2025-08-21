"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Ölü sayısı 30'a çıktı

21 Ağustos 2025, Perşembe 11:52
Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Katsina eyaletine bağlı Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, yaptığı açıklamada, dün silahlı çete üyelerinin eyaletin Mantau bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 30'a çıktığını belirtti.

Camiye düzenlenen saldırıdan önce eyaletin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendiğini belirten İbrahim, "Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor." ifadesini kullandı.

İbrahim, meclis ve eyalet hükümetini, güvenlik personeli görevlendirerek bölgede kalıcı üsler kurmaya ve halkı korumaya çağırdı.

Silahlı çete üyeleri, dün eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere yönelik silahlı saldırı düzenlemişti.

Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

 

AA

