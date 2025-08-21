"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

21 Ağustos 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sakın onlardan bir kısmını nasiplendirdiğimiz şeylere gözünü dikme; onlar karşısında mahzun olma. Mü’minlere ise tevâzu ve şefkat kanatlarını indir.

Hicr Suresi: 88

HADİS:

Benden sonra doğruluk, Ömer neredeyse oradadır.

Camiü’s-Sağir, No: 2523

