Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sakın onlardan bir kısmını nasiplendirdiğimiz şeylere gözünü dikme; onlar karşısında mahzun olma. Mü’minlere ise tevâzu ve şefkat kanatlarını indir. Hicr Suresi: 88 HADİS: Benden sonra doğruluk, Ömer neredeyse oradadır.

Camiü’s-Sağir, No: 2523

