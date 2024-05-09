Okula gidemeyen çocuk en fazla Nijerya’da

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla Nijerya’da olduğunu bildirdi.

UNICEF Bauchi Saha Ofisi Şefi Tushar Rane, Nijerya’da eğitim sorunlarına çözüm için gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ilkokul çağındaki 10,2 milyon çocuğun ve ortaokul düzeyinde 8,1 milyon çocuğun okula gitmediğini belirtti. Ülkede ilkokul çağındaki çocukların sadece yüzde 63’ünün düzenli olarak okula devam ettiğini kaydeden Rane, Nijerya’nın dünya genelinde okula gidemeyen en fazla çocuğun bulunduğu ülke olduğunu ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.