Öldürülen vekil Müslüman dostuydu

MCB GENEL SEKRETERİ ZARA MUHAMMED, ÖLDÜRÜLEN İNGİLİZ MİLLETVEKİL DAVİD AMESS’İN MÜSLÜMAN TOPLULUKLARIN BİR DOSTU OLDUĞUNU AÇIKLADI.

İngİltere’nİn en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi (MCB), iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili David Amess’in vefat ettiği bıçaklı saldırıyı kınayarak, bunun demokrasiye yönelik yapıldığını belirtti. MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yerel olarak, Sir David, Müslüman toplulukların bir dostuydu. Bayram kutlamalarına ve Southend’deki Essex Jamme Camii’nin büyük açılışına katılarak, çalışmalarında camileri ve Müslüman kuruluşları desteklemek için her zaman istekliydi. Ulusal olarak, Sir David toplumda pek çoğumuzda yankı uyandıran davaları savundu. Kalplerimiz ve en derin taziyelerimiz, Sir David’in eşi ve çocuklarına, ayrıca onun yorulmak bilmeyen çalışmasıyla hayatlarına dokunan tüm ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve toplum üyelerine gitmeye devam ediyor.”

NEFRETİ BİR KENARA BIRAKIN

Öldürülen İngiliz milletvekil David Amess’in ailesi de, halkı hoşgörülü olmaya ve “nefreti bir kenara bırakmaya” çağırdı. Londra polisi aracılığıyla yayımlanan bir açıklamada, Amess’in ailesi, bıçaklı saldırı sonrası “yıkık” olduklarını belirtti. Evli ve 5 çocuğu olan milletvekilini saygıyla anan ailenin açıklamasında, “David’i güçlü ve cesur bir şekilde tanımlamak gerekir. O bir vatansever ve barış adamıydı.” denildi. İnsanlardan farklılıklarını bir kenara bırakmalarını ve herkese nezaket ve sevgi göstermelerini istenen metinde, “Irkı, dinî veya siyasî görüşü ne olursa olsun hoşgörülü olun ve anlamaya çalışın.” ifadesine yer verildi. Aile olarak bu korkunç olayın neden meydana geldiğini anlamaya çalıştıklarını kaydeden aile, olay sonrası verilen destek mesajlarına teşekkür etti.