Pakistan’da cami saldırısını IŞİD bağlantılı grup üstlendi

Pakistan’ın başşehri İslâmabad’da camide cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda can verenlerin sayısının 36’ya yükseldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (PIMS) başkent İslâmabad’daki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Gazeteye konuşan yetkililer, ön soruşturma sonucu saldırganın terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğunun ve Afganistan’a birçok kez seyahat ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Associated Press’in (AP) haberinde saldırıyı terör örgütü IŞİD bağlantılı grubun üstlendiği bildirildi. Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı. AA

