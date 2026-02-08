İsrail’e baskı yapılması çağrısı

Hamas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin Gazze Şeridi’ne girişinin sağlanması ve çalışmalarına başlaması amacıyla İsrail’e ciddi baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Gazze Şeridi’nde ateşkesten söz edilmesinin, suç işleyen İsrail’in Gazze’nin farklı bölgelerinde artan bir şekilde Filistinlileri öldürmesi ve yaptığı yıkımları sürdürdüğü bir ortamda hiçbir anlamı olmadığını” ifade etti.

İsrail’in şiddeti tırmandıran politikasıyla arabulucuların ve ABD yönetiminin çabalarını hiçe saydığını ve üzerinde mutabık kalınan hususların uygulanmasına yönelik tüm çağrıları da umursamadığını kaydeden Kasım ayrıca, İsrail’in ateşkes anlaşmasının içeriğini boşalttığını vurguladı.