ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

08 Şubat 2026, Pazar 17:15
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöken 4 katlı bir bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve Mühendisler Odası görevlileri olay yerine yönlendirildi.

İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 4 apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bina girişleri şeritlerle kapatıldı, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.

Bu binalardaki 29 hanede yaşayan 81 kişinin tahliye edildiği, ailelerden birinin Ulus'taki Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi'ne yerleştirildiği, diğer ailelerin akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

Gölbaşı Belediyesinden bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Şafak Mahallesi 886. Sokak'ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

"Vatandaşlarımız inşallah evlerine girerler"

Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, gece saatlerinde olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Olayı duymasının ardından bölgeye geldiğini ifade eden Özkan, "Kaymakam, Emniyet müdürler, zabıta, ambulans, itfaiye buradaydı. Mevcut 5 binayı boşalttık. Büyükşehirden de geldiler. Binadan 81 kişiyi tahliye ettik. Can kaybı da yok." dedi.

Burada yaşayanların çok tedirgin olduğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özkan, "Çevre Bakanlığından mühendisler geldi. Kaymakamımız buradaydı. Belediye Fen İşleri Müdürü vardı. Ölçümcüler gelecek. Vatandaşlarımız inşallah evlerine girerler. Binalarda pek bir şey yok." dedi.

"Zemin etüdü yapılmalı"

Mağdur yakını Ferit Özdemir ise boşaltılan binada kardeşinin oturduğunu dile getirerek, "Kardeşim aradı. Duvarın yıkıldığını, kendilerinin iyi olduğunu söyledi. Bu binayla birlikte 5 binayı tahliye etmişler." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların detaylı şekilde yapılmasını isteyen Özdemir, binaların ne kadar sağlam olduğunun bilinmediğini söyledi.

Tedirgin olduklarını belirten Özdemir, sadece istinat duvarının değil, binalarının zemin etüdünün de yapılması gerektiğini vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

