ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız

08 Şubat 2026, Pazar 17:09
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, olası bir ABD saldırısında, ABD topraklarına doğrudan saldıramayacaklarını ancak bölgedeki askerî üslerini hedef alacaklarını söyledi.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya da geçtiğimiz günlerde savaşın başlaması durumunda tüm bölgeyi ve ABD’nin bütün üslerini içine alacağını söylerken, “Bir savaş başlarsa kapsamı tüm bölge coğrafyasını ve ABD’nin bütün üslerini içine alacaktır. İşgal altındaki topraklardan Basra Körfezi’ne ve ABD’nin üslerinin bulunduğu Umman Denizi’ne kadar. ABD üslerine erişimimiz kolay ve bu durum onların kırılganlığını artırmaktadır” ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Merkezi

