Pakistan'da muson yağmurlarında son 24 saatte 28 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde, son 24 saatte 28 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Faruk Ahmed, eyalette süren yağışlara ilişkin açıklama yaptı. Ahmed, Pencap genelinde son 24 saatte 28 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını belirterek birçok ölümün, çatı ve duvar çökmesi sonucunda yaşandığını kaydetti. PDMA, sağanak sebebiyle nehirlerin taşabileceği uyarısında bulundu. Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor. AA

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