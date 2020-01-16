Pakistan’da ölü sayısı 95’e çıktı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) yetkilisi, Pakistan’da son iki günde yağan kar ve yağmur dolayısıyla çığ, toprak kayması, su baskını ve çatı çökmelerinin meydana geldiğini duyurdu.

Azad Cammu ve Keşmir’deki Neelum vadisinde 15 köyü etkileyen çığ ve heyelanlar dolayısıyla 67 kişinin öldüğünü 53 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yoğun kar yağışına sahne olan Belucistan’da da 21 kişinin öldüğünü söyledi. Yerel basına göre Pencap eyaletinde de 7 kişi öldü. Birçok yerleşim yerine bağlantının kesildiği ve çığ uyarılarının yapıldığı Keşmir’de okullar tatil edildi. Bazı eyaletlerde de kar dolayısıyla birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor. AA

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