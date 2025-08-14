0-4 yaş grubu nüfus azaldı

TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında nüfus 85 milyon 664 bin 944’ten 85 milyon 824 bin 854’e yükseldi. 1 Temmuz 2025 itibarıyla nüfusun 42 milyon 923 bin 584’ü erkek, 42 milyon 901 bin 270’i ise kadınlardan oluştu. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 0-4 yaş arası çocuk sayısındaki düşüş dikkat çekti.

2024 Ekim ayında 5 milyon 140 bin olan bu grup, Temmuz 2025’te 4 milyon 945 bin olarak kaydedildi. Bu düşüş, doğum oranlarında süregelen gerilemeyle uyumlu bir eğilim sergiliyor. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 6’dan yüzde 5,8’e gerilemiş durumda. 25-29 yaş grubu, 6 milyon 592 bin kişiyle en kalabalık yaş dilimi oldu. Bu grup, toplam nüfusun yüzde 7,7’sini oluşturuyor. 30–34 ve 10–14 yaş grupları da yine yüksek paylara sahip diğer dilimler arasında yer alıyor. Haber Merkezi

