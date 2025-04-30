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30 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Pakistan: Hindistan'ın askeri harekat düzenleme niyetine ilişkin istihbarat aldık

30 Nisan 2025, Çarşamba 17:48
Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıkladı.

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Bakan Tarar, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Tarar, "Hindistan'ın, Pahalgam'a ilişkin asılsız iddiaları gerekçe göstererek, önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın, bu saldırının bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması teklifini Hindistan'ın reddettiğini aktaran Tarar, "Ancak ne yazık ki Hindistan, akıl yolunu izlemek yerine, tüm bölge için felaket sonuçları olacak tehlikeli çatışma yoluna girmeye karar vermiş gözükmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın herhangi bir saldırısına "kesin ve kararlı" bir şekilde yanıt verileceğini yineleyen Tarar, "Uluslararası toplum, bunun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan Hindistan'a ait olduğu gerçeğini unutmamalıdır." ifadesine yer verdi.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

AA

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