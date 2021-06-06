Peru, devlet başkanını seçiyor

Peru'da halk, 2026'ya kadar görev yapacak devlet başkanını belirlemek üzere bugün 2. tur seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlerde yarış, 11 Nisan'da yapılan 1. tur başkanlık seçimlerinde en yüksek oyu alan solcu aday Pedro Castillo ile sağcı aday Keiko Fujimori arasında geçecek.

Peru'da 25 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra Kongreye 130 milletvekili ile ülkenin önemli bir parçası olan Andean Parlamentosu için 5 üye seçilecek.

Ülkede en son yapılan anketlere göre, Özgür Peru adayı Castillo, az bir farkla Popüler Güç adayı Fujimori'nin önünde görünüyor. Seçimleri takip etmek üzere 150 uluslararası gözlemci de hazır bulunacak.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda sürpriz yapan sendika lideri Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlarken, Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

Güney Amerika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kişi başına en çok ölümün yaşandığı Peru, derin siyasi, sosyal ve ekonomik krizle boğuşuyor. Salgından büyük darbe alan ülke, 2020'de ekonomisi yüzde 11 küçüldü ve 2 milyon 200 bin kişi işini kaybetti.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yılı olan 28 Temmuz'da yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.

Peru'da son 5 yılda 4 devlet başkanı görev yaptı

Siyasi krizlerle dolu sancılı bir dönem yaşanılan Peru'da 2016 ila 2020 yılları arasında 2 devlet başkanı haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevlerinden alınırken Manuel Merino ise ülkede 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.