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Petropoulos: Gazze'deki durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

10 Mayıs 2024, Cuma 15:21
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze Şeridi'ndeki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı." ifadesini kullanan Petropoulos, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıların yanı sıra buradaki insanlara yönelik tahliye talebinin, birçoğu daha önce çok kez yerinden edilmiş olan en az 110 bin kişinin zorla yerinden edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Petropoulos, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının, insani faaliyetler için yakıt ve kritik insani malzemelerin girişini kısıtladığını söyledi.

"İnsani yardım operasyonları yakıt olmadan sürdürülemez. Yakıt ikmali derhal yeniden başlatılmazsa insani yardım, iletişim ve bankacılık faaliyetleri birkaç gün içinde duracak." diyen Petropoulos, yakıtın bulunamamasının, hayati önem taşıyan tüm sektörleri etkileyeceğini kaydetti.

Petropoulos, 24 saat içerisinde Gazze sağlık bakanlığı tarafından yönetilen 5 hastane, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan 17 sağlık merkezi, 5 sahra hastanesi, tıbbi tesisler ve 28 ambulansın yakıtının tükenmesinin öngörüldüğünü aktardı.

AA muhabirinin, "İsrail'in kara saldırısının ardından şu ana kadar 110 bin kişi güvenlik arayışıyla Refah'tan ayrıldı. Zorla yeniden yerinden edilen bu insanlar nereye gidiyor? Bu sayının hızla artması bekleniyor mu? Bu kişiler için BM'nin bir yardım planı var mı?" sorusunu Petropoulos, "(İsrail'in Refah'a kara saldırısı) Saldırıdan bu yana günde ortalama 30 bin kişinin Refah'tan ayrıldığını gördük. Bu insanlar Han Yunus bölgesi ve Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine hareket ediyor." diye yanıtladı.

Bu bölgelerde de çok sayıda yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu hatırlatan Petropoulos, Refah'a kara saldırısı sonrası yeniden yerinden edilmiş ve buralara gelen kişiler için yeterli insani malzemelerin olmadığını söyledi.

Petropoulos, malzemenin eksik olduğu bir süreçte yeniden yerinden edilmelerin de artmaya devam ettiğini vurgulayarak "Sadece yeniden yerinden edilenler için değil, yardım etmeye çalıştığımız kişiler için de tükeneceğiz." diye konuştu.

"Refah'a yapılan kara saldırısı, çocuk ölümlerini dramatik bir şekilde artıracaktır"

Yuoung ise "Son 30 yıldır büyük ölçekli insani acil durumlar üzerinde çalıştım ve hiçbir zaman bunun kadar yıkıcı, karmaşık veya istikrarsız bir durumla karşılaşmadım." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanların yeniden hareket etmeye zorlanmasıyla, onları besleyen, destekleyen ve hayat kurtaran kaynakların tamamen kesildiğini kaydeden Yuoung, bu durumun çocukların ölmesine yol açacağını ve bu ölümlerin önlenebileceğinin altını çizdi.

Yuoung, "Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor. Refah'a yapılan bir kara saldırısı şüphesiz bu sayının dramatik bir şekilde artmasına neden olacaktır." dedi.

AA

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