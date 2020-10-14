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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Polonya’dan diplomatik atak

14 Ekim 2020, Çarşamba 23:41
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, “İstanbul Sözleşmesi”ne karşı uluslar arası bir çalışma başlattığını Twitter mesajıyla doğruladı.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, temel amacı kadına karşı ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik sözleşme, 46 ülke tarafından imzalanmasına, ardından da 34 ülke parlamentosu tarafından onaylanmasına rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Geleneksel aile kavramına son vermek, eşcinsel ilişkileri ve evlilikleri cesaretlendirmekle suçlanan sözleşmenin metninde değişiklikler talep eden ülkelerin sayısı da artıyor. Bu konudaki son gelişme, son yıllarda muhafazakâr hükümetlerce yönetilen ve hukuk devleti ilkesine zarar veren adımlar atmakla eleştirilen Polonya’da gündeme geldi.

Sözleşme revİzyon edİlecek

Basına yansıyan hükümet kaynaklı haberlere göre, Polonya, İstanbul Sözleşmesi’nin revizyonu için öncelikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde diplomatik bir atak başlattı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, konunun basına yansıması üzerine Polonya diplomasisinin “aile haklarının korunması” amacıyla uluslar arası bir çalışma başlattığını Twitter mesajıyla doğruladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermese de, olayı soruşturan basın, Çekya, Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya ile konunun görü- şüldüğünü bildiriyor. Macar yetkililer, Polonya’dan kendilerine ortak hareket etme teklifi gelip gelmediği üzerine bir açıklama yapmadılar.

Sözleşmeye neden karşı çıkılıyor?

Polonya’daki muhafazakâr gruplar bir süredir hükümet üzerinde, 2015 yılında kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi için baskı uyguluyorlar. Muhafazakâr gruplar, İstanbul Sözleşmesi’ne, geleneksel aile kavramına zarar verdiği kaygısı ile karşı çıkıyor. Sözleşmedeki kadın erkek eşitliği vurgusunu ve kadın haklarının korunmasına yönelik tedbirleri bu kaygıya gerekçe gösteriyorlar. Muhafazakârlar, eşitlik vurgusuna ve kadını korumaya yönelik tedbirlere temelde karşı olmadıklarını vurgulasalar da, sözleşmenin klâsik aile kavramını geri plana itip, eşcinsel birliktelikleri desteklediğini öne sürüyorlar.

ÇOCUKLAR DA KORUNACAK

Sözleşmeye karşı çıkan muhafazakârlara göre kadınlara karşı gündeme gelen şiddetin sebebi, kadınlar ve erkekler arasındaki toplumsal eşitsizlik değil, alkolizm, porno, ailelerin dağılması, boşan- maların artması ve gündeme gelen sosyal sorunlar. Muhafazakârlar, İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar ele alınmasını istiyorlar.  Sözleşme metnine, geleneksel aile kavramının, yani “bir erkek, kadın ve çocuklardan” oluşacak aile yapısının korunmasını des- tekleyecek vurgular eklenmesini istiyorlar. Yine bu talepler arasında çocukların korunması, kürtajın engellenmesi gibi madde önerileri de var. Önerilen en önemli maddelerden biri; sözleşmenin eşcinsel birliktelikleri bir aile olarak değerlendirmemesi isteğini ihtiva ediyor. Eşcinsel birliktelikle kurulan ilişkilerin, aile haklarından, çocuk yetiştirmekten ve mirastan mahrum bırakılması talep ediliyor.

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