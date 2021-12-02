Provokatif sözler çatışmayı körükler

Ürdün, İsrailli Bakan’ın Mescid-i Aksa’ya ilişkin “provokatif” açıklamalarını kınayarak, çatışmaları alevlendireceği ve aşırılığı körükleyeceğini belirtti.

Ürdün, İsrail Din İşleri Bakanı Matan Kahana’nın Mescid-i Aksa ile ilgili açıklamalarına “çatışmaları alevlendireceği ve aşırılığı körükleyeceğini” belirterek tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, Kahana’nın “Aksa’nın İsrail halkının en eski mekanı olduğu ve Süleyman Mabedinin hızlıca inşa edilmesi gerektiği” yönündeki ifadelerini “Mescid-i Aksa’ya karşı provokatif ve haksız” olarak nitelendirdi. İsrailli Bakan’ın açıklamalarını kınadıklarını ve reddettiklerini kaydeden Ebu el-Ful, söz konusu ifadelerin Mescid-i Aksa’nın tarihî ve hukukî statüsünün ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. İsrail’in “çatışmayı alevlendirecek ve aşırılığı körükleyecek” açıklamalarının kötü sonuçlarına karşı uyarıda bulunan Ebu el-Ful, Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük arazisinin tamamının Müslümanlara ait ibadethane olduğunun altını çizdi.

Aksa baskınlarında artış yaşanıyor

Ebu el-Ful, Mescid-i Aksa’nın bütün işlerini yönetme ve giriş-çıkışı düzenleme yetkisinin tamamen Ürdün Vakıflar, İslâmî İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na ait olduğuna işaret etti. İsrail Din İşleri Bakanı Kahana, 28 Kasım’da Mescid-i Aksa’nın girişinde Yahudilerin Hanuka (Işık) Bayramı’nın mumunu yakarak, “İsrail halkının en eski mekanının girişinde durduğunu” iddia etmiş ve sözde Süleyman Mabedinin hızlıca inşa edilmesi çağrısında bulunmuştu. Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı’nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarında artış yaşanıyor. Harem-i Şerif’e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

