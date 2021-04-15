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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Putin, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

15 Nisan 2021, Perşembe 16:37
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya’daki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin Rusya’ya yaptığı ziyaret esnasında Dibeybe ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya’daki sorunlar derinlemesine ele alındı.

Putin, yıl sonunda ulusal seçimleri hazırlayacak ve yapacak olan geçici hükümetin oluşumundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede, Rusya'nın, Libya'da uzun vadeli istikrarı sağlamak, egemenliği ve birliğini güçlendirmek, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için Libyalılar arasındaki siyasi süreci desteklemeye devam etmeye hazır olduğu vurgulandı.

İki devletin zengin iş birliği sayesinde farklı alanlarda ikili bağları geliştirmeye başlamasının kararlaştırıldığı görüşmede, Başbakan Dibeybe, Libya’ya bir parti Rus aşısı Sputnik V gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA

Etiketler: Putin, Libya Başbakanı, Dibeybe, görüşme
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