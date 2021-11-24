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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Risale-i Nur’u üniversite tercüme edecek

24 Kasım 2021, Çarşamba 01:18
Tataristan’daki mahkeme Risale-i Nurlar’ın üniversite eliyle tercüme edilmesine karar verdi.

Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü
Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz

Tataristan’daki Yüksek Mahkeme, Risale-i Nur eserlerinin Tataristan’daki Türkçe baskılarının yasaklanması yönündeki alt mahkeme kararını durdurarak, eserlerin Rusya’ya tercüme edilmesinden sonra hazırlacak bilirkişi raporuna göre karar verilmesini kararlaştırdı.

Tataristanlı Nur Talebelerinden alınan bilgiye göre mahkeme safahatı şöyle gelişti:  “Bilindiği gibi Rusça’ya tercüme edilen Risale-i Nur’lar daha önce Tataristan’da yasaklanmıştı. Sonrasında da Türçe eserlerin yasaklanması için mahkeme açıldı. Türkçe Risale-i Nur okuyanlar yargılandı. İlk derece mahkemesi bu konuda da yasaklama istedi. Avukatlar üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkeme, yargılama sonrası eserlerin Rusça’ya tercümesinden sonra hazırlanacak rapora göre karar verilmesini istedi. “Tataristan’daki Yarcavlı şehrinde (Naberijni Çelni) Türkçe risale kitapları yasaklama davası görüldü, dava devam ediyor. Dava temyiz mahkemesine gitmişti. Temyiz mahkemesi mahkumiyet kararını bozdu. Dava ilk mahkemede yeniden görülmeye başlandı.

47 Türkçe kitap var

“Yargılamaya konu olan 47 Türçe kitap var. Bunların bir çoğu Risale-i Nur eserleri. Mahkeme doğru bir bilirkişi raporu hazırlanabilmesi için bu kitapların Rusça’ya tercümesi için Kazan Devlet Üniversitesine gönderilmesine karar vermiş. Mahkemece eserlerin güzel ve edebi bir tercümesi talep edilmiş. 

“Geçen mahkemede kitaplar Rusça’ya tercüme edilmeden ve bilirkişi tayin edilenler de Türkçe bilmeden bir tercüman vasıtasıyla ‘bilirkişi raporu’ hazırladıkları için bu durum mahkemece yeterli bulunmamış. Mahkeme, avukatların haklı itirazını dikkate almış ve hem bilirkişiler hem de hakim, kimse Türçe bilmeden karar verilmesinin doğru olmadığını beyan etmişler.

“Tercüme meselesi zor bir mesele. İslâm ilahiyatını bilmeden, Risale-i Nur eserlerini tercüme etmek kolay değil. Tataristan’daki Nur Talebeleri bu kitapları 20 yıldan beri zaten Rusça’ya tercüme ediyorlar. Ama onlar Rusça eserleri yasaklamışlardı. Şimdi bu tercümeler bir üniversite eliyle yapılmaya karar verilmiş oldu. Bu çalışmalar zaten dünyada devam ediyor. AİHM Risale-i Nur eserleri lehinde rapor vermişti. Tercüme işi uzun zaman alır. İnşallah hakimler ve bilirkişiler bu eserleri okuyarak hidayete gelirler, biz hakkımızı helâl ederiz.”

Tataristan’da mahkemeye konu edilen 47 kitap arasında Şükran Vahide’nin Üstad Bediüzzaman’ın hayatını anlattığı kitabı (Rusça ve İngilizce) Islam In Modern Turkey: An Intellectual Biography Of Bediuzzaman Said Nursî adlı kitap (Amerika’da NY Üniversitesi yayınlanmıştı) bulunuyor.

İstanbul - Yeni Asya

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