Ruhani'nin Sanayi Bakanı adayı güvenoyu alamadı

İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için sunduğu aday Hüseyin Müderris Hıyabani'ye güvenoyu vermedi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani'nin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı adayı olarak önerdiği Hıyabani için Meclis'te güven oylaması yapıldı. Hıyabani, 254 milletvekilinin katıldığı oylamada, 104 evet oyuna karşı, 140 ret oyu aldı, 10 vekil ise çekimser kaldı. Ülkede üretilen otomobil fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Ruhani, 11 Mayıs'ta Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'yi görevden almış, boşalan makama vekaleten Rahmani'nin yardımcısı Hıyabani'yi getirmişti. AA

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