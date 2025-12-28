Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

Rusya merkezli Lenta’nın aktardığına göre, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın 32 yıl aradan sonra açılması gündemde.

Ermeni gazetesi Hraparak, söz konusu bilginin diplomatik kaynaklara dayandığını yazdı. Haberde, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme süreci özel temsilcisi Serdar Kılıç tarafından Erivan’a iletilen resmî bir belgede, sınırın 1 Ocak 2026 tarihinde açılmasının planlandığının belirtildiği ifade edildi. Ancak sınır geçişlerinin ilk aşamada yalnızca üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleriyle sınırlı olacağı kaydedildi. Belgede ayrıca, Gürcistan üzerinden Ermenistan’a yönelik yük taşımacılığına ilişkin bir transit önerisinin de yer aldığı aktarıldı. Hraparak, Türkiye’nin iki ülke arasında doğrudan yük taşımacılığına henüz hazır olmadığına dikkat çekti. Haber Merkezi

