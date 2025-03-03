Rusya: Bunu daha önce hayal etmek zordu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki yeni yönetimin dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştirdiğini belirterek, "Bu, bizim vizyonumuzla örtüşüyor." dedi.

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ABD ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Ukrayna krizine ilişkin tarafsız karar taslağını oyladıklarına dikkati çeken Peskov, "Bunu daha önce hayal etmek zordu. ABD'nin yeni yönetimi, dış politikadaki tüm yapılandırmalarını değiştiriyor. Bu, bizim vizyonumuzla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD ile diyaloğu ve ikili ilişkileri yeniden başlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Uzun bir yoldan geçeceğiz çünkü ikili ilişkilerin tüm yönlerine muazzam zarar verildi ancak iki liderin siyasi iradesi devam ederse bu yolu yeterince hızlı ve başarılı şekilde geçeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliğinin sağlanması ihtimalini değerlendiren Peskov, Amerikalı temsilcilerin "Ukrayna meselesi çözüldükten sonra Rusya ile ekonomi alanındaki işbirliğine geçileceği" yönünde açıklamalar yaptıklarına işaret etti.

Peskov, "Bence, şimdiden olası işbirliği konularını belirlemek lazım ancak şu anda bu alanda hızlı sonuçlar bekleyemeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmak yönünde gerçek adımlar atmadığını söyleyerek, "Fransa, Ukrayna’daki savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergiliyor." ifadesini kullandı.