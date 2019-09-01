Rusya'da protestolar sürüyor: "Putin hırsız"

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova Şehir Meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle izinsiz yürüyüş düzenledi.

Çistıye Prudı Bulvarı ile Puşkin Meydanı arasındaki yürüyüşe, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol, Elma Partisinin kurucusu Grigoriy Yavlinskiy ve binlerce kişi katıldı. "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin", "Putin hırsız" sloganları atan göstericiler, "Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması" talebinde bulundu. Moskova'da geçen ay başlayan ve hafta sonları düzenlenen protestolarda, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. AA

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