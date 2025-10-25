"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

25 Ekim 2025, Cumartesi 17:00
İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Ekipler, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

 

Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

 

Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

 

Foça İlçe Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi, Yeni Foça Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti Kaptanoğlu için tören düzenlendi. Kaptanoğlu'nun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaptanoğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

 

Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.

 

Kaptanoğlu'nun sele kapılma anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı.

Foça'daki sel

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

 

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, Rusya ve Çin'den UAEA açıklaması

    'Her şeyimizi kaybettik'

    İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

    Bütçe faiz lobisine teslim

    İş dünyası da gerçekle yüzleşti

    Eski ehliyetlerin ''indirimli'' yenilenebilmesi için son günler: "Süre uzatılmayacak"

    Hamas’tan millî mutabakat çağrısı

    İstanbul'da sağanak: Fatih'te yol çöktü

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milleti fakirleştirdi

    Mutlak butlan reddedildi

    "Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor"

    Müslüman ülkeler yine kınadı

    Ehliyetini yenilemeyen 1.9 milyon kişi için son tarih 31 Ekim

    Mescid-i Aksa kazıları hukuksuz

    'Gerçek anlamda herhangi bir değişim yaşanmadı, uluslararası müdahale istiyoruz'

    İzmir-Foça'da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor

    İBB soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

    Endonezya, ''iki yüzlü'' IOC'nin tehdidine hiç önem vermedi: İsrail heyetine vize yok!

    İstanbul'da sarı kodlu meteorolojik uyarı alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.