İzmir-Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu cenazesi defnedildi

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Ekipler, önceki gün Bucak Deresi civarında aracıyla sele kapılan kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu. Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı. Foça İlçe Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi, Yeni Foça Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti Kaptanoğlu için tören düzenlendi. Kaptanoğlu'nun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kaptanoğlu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve vatandaşlar katıldı. Olay Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı. Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı. Kaptanoğlu'nun sele kapılma anı güvenlik kamerasında Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı. Foça'daki sel Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu. AA

