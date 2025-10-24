Müslüman ülkeler yine kınadı

Türkiye’nin aralarında olduğu 15 ülke, Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İsrail’in Batı Şeria’da sözde “İsrail egemenliğini” dayatan yasa tasarılarını onaylamasını en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT’nin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da ve yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde “egemenliğini” dayattığı iki yasa tasarısını onaylaması en güçlü şekilde kınandı. Açıklamada, “Taraflar, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devletini kurma yönündeki meşru hakkının desteklenmesinin, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının ve güvenlik ile istikrarın temin edilmesinin tek yolu olduğunun altı çizildi. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.