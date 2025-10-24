"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Müslüman ülkeler yine kınadı

24 Ekim 2025, Cuma 20:33
Türkiye’nin aralarında olduğu 15 ülke, Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Teşkilâtı (İİT), İsrail’in Batı Şeria’da sözde “İsrail egemenliğini” dayatan yasa tasarılarını onaylamasını en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT’nin yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da ve yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde “egemenliğini” dayattığı iki yasa tasarısını onaylaması en güçlü şekilde kınandı. Açıklamada, “Taraflar, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen devletini kurma yönündeki meşru hakkının desteklenmesinin, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının ve güvenlik ile istikrarın temin edilmesinin tek yolu olduğunun altı çizildi.

AA

