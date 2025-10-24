"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İzmir-Foça'da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor

24 Ekim 2025, Cuma 10:00
İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeni Foça Bucak mevkisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Gece boyu kıyı araması yapan ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama çalışmalarına başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede inceleme yapıp, ekiplerden bilgi aldı.

Foça'da dün meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

AA

