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Rusya: Kudüs Filistin toprağıdır

02 Şubat 2025, Pazar 00:55
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Gazze halkının kendi topraklarında yaşama hakkının tartışılamayacağını belirterek, “Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria, Filistin devletine ait toprakların ayrılmaz parçası” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Gazze’deki durumu değerlendirdi. “Moskova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazzelileri Mısır ve Ürdün’e yerleştirme planlarını nasıl değerlendiriyor?” sorusunu cevaplayan Zaharova, Mısır, Ürdün ve Filistin’in buna karşı çıktığına dikkat çekti. Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Filistin halkının hakkı, Gazze sakinlerinin kendi topraklarında yaşama hakkını da içeriyor. Bu tartışılmaz ve sorgulanamaz. İki devletli formülün uygulanmasının, Filistin-İsrail bölgesinde ve genel olarak Ortadoğu’da kalıcı barışın garantisi olacağından eminiz.”

AA

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