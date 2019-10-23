Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Aynularab'a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi. Rus askeri polis konvoyunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak.” ifadesi kullanıldı. Soçi’de varılan anlaşma kapsamında Fırat’ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün basına verdiği demeçte, “Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.