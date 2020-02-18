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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

'Saldırılar durmadan barış konuşmanın anlamı yok'

18 Şubat 2020, Salı 19:06
Libya UMH Başbakanı Serrac, başkent Trablus'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum ile bir araya geldi. Saldırıların durmasının zorunluluğuna vurgu yapan Serrac, "Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, saldırılar durmadan, ülke içinde yerinden edilenler evlerine dönmeden, başkente saldırı yapılmayacağı yönünde güvence alınmadan barıştan söz ederek bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi.

UMH basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'taki çalışma ofisinde Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya geldi.

Saldırıların durmasının zorunluluğuna vurgu yapan Serrac, "Saldırılar durmadan barışı konuşmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Trablus'a yönelik saldırıları reddeden Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum da görüşme sırasında ülkesinin uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye desteğini yineleyerek, "Libya'daki krizde askeri çözümün seçenek olmadığını ve Cezayir'in savaşı durdurmak için tüm çabasını ortaya koyacağı"nı vurguladı.

Serrac ve Bukadum görüşmesinde, "Libya'daki durum, ikili ilişkiler, başta ateşkes olmak üzere Berlin Konferansı kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı haline getirilmesi, Libya'ya dış müdahalelerin durdurulması, Avrupa Birliğinin Libya'ya silah ambargosu uygulanması kararı" masaya yatırıldı.

Bukadum, 5 Şubat'ta da Bingazi kentine giderek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmüştü.

AA

Etiketler: saldırı, barış, Serrac
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