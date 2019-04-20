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Sarı yelekliler Macron yönetimini protesto için yeniden sokaklarda

20 Nisan 2019, Cumartesi 21:31
Fransa'da sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. 

23th Yellow vest demonstration in Paris

Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği eylemler, 23. haftasında Paris'teki Place de la Republique'de devam etti. Göstericiler çöp kutularını ve park halindeki motosikletleri ateşe verdi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 23. haftada da devam etti.

Paris'te, Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı ve bir barikatı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 227 kişinin gözaltına alındığı, 20 bin 518 kişinin üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

Toulouse'da da gerginlik yaşanan eylemde polis göstericilere biber gazı sıktı.

Gösterilere 27 bin 900 kişi katıldı

Bordeaux, Marsilya ve Montpellier gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke çapında düzenlenen eylemlere 9 bini Paris'te olmak üzere 27 bin 900 kişi katıldı.

Gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmasından endişe eden Fransız yetkililer, özellikle başkentte yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ülke genelindeki gösterilerde 60 bin polis görev yaptı. Paris'te birçok metro hattında seyahatler durduruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından pazartesi günü yapacağı açıklamayı, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle iptal etmişti. Macron'un açıklamayı perşembe günü yapacağı belirtilmişti.

Protestolarda 11 kişi öldü

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi öldü, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

AA

Etiketler: Fransa, sarı yelekliler, macron
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