Scholz’dan İmamoğlu tepkisi: Can sıkıcı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Scholz, “Son yıllarda Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için çok çaba sarf ettik. Bu çerçevede, merkezî önemde muhalif bir siyasetçi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, çok ama çok kötü bir göstergedir” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre, “Söz konusu gelişme Türk demokrasisi için olduğu kadar Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da can sıkıcıdır” diyen Scholz, Türkiye’ye “muhalefet ile hükümetin rekabet içerisinde bulunduğu” ve “muhalefetin yargıda hesap vermediği” bir siyasete imkan tanıma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi